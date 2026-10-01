Guardianes nombran a Parker Messick abridor del 1er juego de serie divisional ante Medias Blancas

Parker Messick, abridor de los Guardianes de Cleveland, lanza en el duelo ante los Reales de Kansas City, el domingo 27 de septiembre de 2026 (AP Foto/Charlie Riedel) AP

El mánager Stephen Vogt también anunció el jueves que Gavin Williams será el abridor del segundo encuentro, programado para el lunes.

“Han sido nuestros dos mejores lanzadores. Se lo han ganado, y con creces", expresó Vogt antes de que los Guardianes realizaran un entrenamiento y un juego simulado. "Por la forma en que transcurrió la última semana y en que quedó más o menos armada la rotación, esto los coloca en las mejores posiciones para tener éxito”.

Ryan Merritt fue el último lanzador novato de Cleveland en abrir un juego de postemporada. Lanzó 4 1/3 entradas en blanco hace una década, en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Toronto.

Messick terminó 12-9 en 32 aperturas de temporada regular. Su efectividad de 2.56 es la mejor de un lanzador novato en una sola temporada con un mínimo de 30 aperturas desde que Jon Matlack, de los Mets, registró una efectividad de 2.32 en 1972, cuando ganó el premio al Novato del Año de la Liga Nacional.

También es la efectividad más destacada de un zurdo de Cleveland desde el 2.54 de Cliff Lee en 2008.

El pelotero de 25 años lidera a los novatos calificados de las Grandes Ligas en entradas lanzadas (183 1/3), fue segundo en ponches (191), empató en el segundo puesto en victorias y efectividad, y fue cuarto en promedio de bateo permitido a los rivales (.212).

Vogt señaló la constancia de Messick como la razón más importante para darle la apertura del primer juego de la serie.

“Ha tomado la pelota cada vez y nos ha dado una oportunidad de ganar", recalcó. "Por la manera en que lanza, simplemente se sintió correcto ir con Parker”.

Será la quinta vez que Messick enfrente a los Medias Blancas esta temporada. Tiene marca de 2-1 con efectividad de 2.81 y ha ganado sus dos aperturas más recientes.

La salida más reciente de Messick contra los Medias Blancas fue el 16 de septiembre, cuando trabajó seis entradas y permitió tres carreras en una victoria por 6-3 que puso a los Guardianes en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana.

Williams terminó con una foja de 14-8 y una efectividad de 3.76 para liderar la Liga Americana. Fue segundo en las mayores con 248 ponches.

El derecho limitó a los bateadores rivales a un promedio de .213, empatado como el séptimo mejor de las mayores.

“Vimos que Gavin respondió muy bien con algunos días extra de descanso", manifestó Vogt. “Así que todo eso entró en juego” para las decisiones del primer y el segundo juego.

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FUENTE: AP