Grupo Salinas acuerda con el gobierno mexicano el pago de millonaria deuda por impuestos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El conglomerado del magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego anunció el jueves que le pagará al fisco un monto equivalente a unos 1.800 millones de dólares por impuestos en mora, con lo que pondrá fin una disputa de más de dos décadas con el gobierno.

La decisión se da tras el revés que sufrió el Grupo Salinas en noviembre pasado, cuando la Suprema Corte de Justicia, integrada por ministros cercanos al oficialismo, avaló las decisiones de tribunales de menor rango que ordenaban a varias de sus empresas el pago de deudas por impuestos.

En en la red social X, el conglomerado indicó que pagará en “parcialidades” al fisco cerca de 32.000 millones pesos (unos 1.800 millones de dólares).

En el escrito, el Grupo Salinas expresó una vez más su desacuerdo con la exigencia de pago por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), alegando que en las últimas dos décadas las empresas del conglomerado pagaron millonarias sumas por impuestos, pero afirmó que decidieron pagar en esta oportunidad para “dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.

Salinas Pliego —uno de los hombres más ricos de México, donde es dueño de Televisión Azteca, Banco Azteca, casinos, casas de seguros y cadenas de electrodomésticos— se acercó al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) cuando su gobierno empezaba, pero luego las relaciones entre ambos se tensaron después de que el fisco comenzó a presionar para que el grupo pagara las deudas pendientes.

Las diferencias se profundizaron durante el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha utilizado algunas de sus conferencias matutinas para exponer las deudas fiscales de las empresas del grupo, a la vez que descartó que el caso se haya politizado, tal como aseguró el empresario de 70 años.

“Las deudas no se politizan, se pagan, así de sencillo”, dijo la mandataria en septiembre pasado, cuando dio a conocer el monto total de las deudas del Grupo Salinas. “Si él decidiera pagar ahora, podría tener lo que cualquier deudor tiene en términos del Código Fiscal, incluso descuentos, de multas y otras cosas, pero tiene que decidir pagar”.

De acuerdo con cálculos del gobierno, el Grupo Salinas debía al fisco 51.000 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares) por impuestos en mora, pero al realizar un pago oportuno recibiría un beneficio de descuento previsto en la legislación mexicana.

El SAT indicó en un comunicado —sin mencionar al Grupo Salinas-– que un grupo empresarial realizará un pago total de 32.132 millones de pesos (unos 1.800 millones de dólares), de los cuales ya se le entregaron el jueves a la Tesorería 10.400 millones de pesos (unos 600 millones de dólares), y el monto restante será cubierto en 18 pagos.

FUENTE: AP

