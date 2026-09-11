Greene brilla con 3 hits y los Tigres castigan al bullpen de Rockies en triunfo por 6-2

Riley Greene, de los Tigres de Detroit, observa el vuelo de la pelota después de batear un triple durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Rockies de Colorado, el viernes 11 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Jose Juarez) AP

Los Tigres ganaron tres de cuatro juegos tras una mala racha de 5-17 que los sacó de la pelea por el comodín de la Liga Americana.

El dominicano Framber Valdez (10-10) se llevó la victoria al permitir una carrera sucia con seis hits y dos bases por bolas en seis entradas. Valdez ganó cada una de sus últimas dos aperturas, sin permitir carreras limpias en 13 episodios. Kenley Jansen consiguió el último out para su 19no salvamento.

El abridor de los Rockies, Mason Adams, permitió una carrera con dos hits y tres bases por bolas en cinco entradas, pero el bullpen cedió cuatro anotaciones en la sexta.

El novato Max Clark empató el juego para Detroit en la sexta con el tercer cuadrangular de su carrera.

Con dos outs y un corredor en primera, el umpire principal Ron Kulpa cantó out a Greene en un lanzamiento con cuenta de 2-2, pero la decisión fue revertida. Greene conectó de foul tres rectas con cuenta de 3-2 de Mark Manfredi (1-2) antes de pegar un triple que rebotó en la barda del jardín central.

Nick Frasso salió del bullpen de los Rockies, pero Dingler conectó su primer lanzamiento por encima del bullpen de los Tigres en el jardín izquierdo para poner la pizarra 4-1. Fue su 27mo jonrón y el primero desde el 6 de agosto.

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FUENTE: AP