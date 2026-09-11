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Grand slam de Kyle Tucker ayuda a Dodgers a vencer a Marlins por 6-2 para 8ª victoria seguida

MARLINS (AP) — Kyle Tucker conectó el sexto grand slam de su carrera y se quedó a un doble de completar el ciclo por los Dodgers de Los Ángeles, quienes vencieron el viernes 6-2 a los Marlins de Miami para ampliar a ocho triunfos su mejor racha de la temporada.

Kyle Tucker, de los Dodgers de Los Ángeles, recibe felicitaciones en la cueva luego de conseguir un grand slam ante los Marlins de Miami, el viernes 11 de septiembre dde 2026 (AP Foto/Lynne Sladky)
Kyle Tucker, de los Dodgers de Los Ángeles, recibe felicitaciones en la cueva luego de conseguir un grand slam ante los Marlins de Miami, el viernes 11 de septiembre dde 2026 (AP Foto/Lynne Sladky) AP

Tucker conectó un sweeper en cuenta de 1-1 del relevista Cade Gibson para poner la pizarra 6-1 en el séptimo inning. Pegó un sencillo en el primero y un triple en el sexto.

Max Muncy totalizó tres hits y una base por bolas, y Will Smith añadió un sencillo impulsor de carrera por los Dodgers, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Blake Snell (4-1) permitió una carrera y ponchó a ocho durante cinco innings y dos tercios, en los que toleró cuatro inatrapables.

Después de que los Dodgers tomaron una ventaja de 2-0 con el sencillo impulsor de Smith, el dominicano Agustín Ramírez conectó un doble impulsor que recortó la diferencia a 2-1. Victor Vodnik abrió el séptimo retirando rápidamente a Alex Freeland y al boricua Kiké Hernández, pero dio bases por bolas a Tommy Edman y Mookie Betts y permitió un sencillo de Muncy para llenar las bases, preparando el batazo de Tucker entre el jardín derecho y el central ante Gibson.

El dominicano Otto López conectó cuatro hits y el venezolano Javier Sanoja conectó un triple y un sencillo por los Marlins, que han perdido siete de ocho y cuatro seguidos. El abridor Ryan Gusto (1-5) permitió dos carreras con cinco hits.

El derecho otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

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