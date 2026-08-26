Grand slam de Eugenio Suárez enmarca novena de 7 carreras y Rojos vencen 10-9 a Gigantes

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El jugador de los Gigantes de San Francisco, Rafael Devers (segundo a la izquierda), observa su jonrón de dos carreras junto al receptor de los Rojos de Cincinnati, José Treviño (izquierda), durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el miércoles 26 de agosto de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

La remontada de Cincinnati impidió que los Gigantes completaran su primera barrida de tres juegos de la temporada. San Francisco es el único equipo de las Grandes Ligas que no ha barrido una serie de tres juegos esta temporada.

Los Rojos enfrentaban un déficit de 9-3 al inicio de la novena, y el novato dominicano Héctor Rodríguez abrió la entrada al conectar su segundo jonrón del juego. Tras un sencillo del también dominicano Elly De La Cruz y dos bases por bolas, Dylan Smith reemplazó al relevista Spencer Bivens.

Suárez conectó el grand slam ante Smith (0-5).

Los Gigantes conectaron tres jonrones de dos carreras en el juego. Jonah Cox la sacó en la segunda entrada, el dominicano Rafael Devers pegó su 29no en la quinta y Shay Whitcomb conectó su tercero en la sexta. Devers conectó jonrón en los tres juegos de la serie.

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FUENTE: AP