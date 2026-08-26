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Grand slam de Connor Norby y 3 jonrones de 2 carreras dan a Rockies triunfo de 13-1 ante Nacionales

WASHINGTON (AP) — Connor Norby conectó un grand slam, Troy Johnston, Cole Carrigg y Hunter Goodman pegaron sendos vuelacercas de dos carreras, y los Rockies de Colorado apabullaron el miércoles 13-1 a los Nacionales de Washington.

Connor Norby, de los Rockies de Colorado, corre al plato tras batear un grand slam en el duelo del miércoles 26 de agosto de 2026 ante los Nacionales de Washington (AP Foto/John McDonnell)
Connor Norby, de los Rockies de Colorado, corre al plato tras batear un grand slam en el duelo del miércoles 26 de agosto de 2026 ante los Nacionales de Washington (AP Foto/John McDonnell) AP

Goodman y TJ Rumfield batearon sencillos y el boricua Willi Castro recibió una base por bolas para llenar las bases en la séptima entrada antes de que Norby disparara su sexto jonrón de la campaña, de 402 pies por el jardín central, para darle a Colorado una ventaja de 8-1.

Norby, ascendido desde la sucursal de la Triple-A en Albuquerque el 11 de agosto, se ha embasado en los 14 juegos que ha disputado con los Rockies. El miércoles, conectó dos hits e impulsó cinco carreras y extendió su racha de imparables a 11 juegos.

Johnston abrió la pizarra por Colorado con un jonrón de dos carreras para tomar la delantera en la quinta entrada, y Carrigg amplió la ventaja a 4-1 con un batazo de 395 pies.

Goodman añadió su 36to jonrón del año, el mayor del equipo, en la octava. Norby y el venezolano Ezequiel Tovar agregaron sencillos impulsores para completar la anotación.

Tanner Gordon (1-4) trabajó siete entradas permitiendo una carrera por Colorado. Ponchó a cinco y concedió seis hits. Zach Agnos lanzó las dos últimas entradas y permitió un inatrapable.

El venezolano Andrés Chaparro produjo la carrera de los Nacionales con un jonrón solitario en la segunda entrada.

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