Goldschmidt y Yankees acuerdan contrato de cuatro millones por un año, según fuente de AP

Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo productor durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II, archivo) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Goldschmidt, de 38 años, siete veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2022, bateó .274 con diez jonrones, 45 carreras impulsadas y un OPS de .731 después de firmar un contrato de un año por 12.5 millones como agente libre.

Su rendimiento decayó notablemente, bateando .287 con ocho jonrones, 36 carreras impulsadas y un OPS de .776 antes del receso del All-Star y .245 con dos jonrones, nueve carreras impulsadas y un OPS de .631 después. Goldschmidt, que batea con la derecha, perdió tiempo de juego en primera base ante Ben Rice, que batea con la izquierda, y solo inició dos juegos de postemporada.

Ganador de siete Guantes de Oro, Goldschmidt aporta defensa y una presencia veterana a un equipo que busca su primer título de la Serie Mundial desde 2009. Tiene un promedio de .288 con 372 jonrones, 1,232 carreras impulsadas y un OPS de .882 en 15 temporadas de Grandes Ligas con Arizona (2011-18), San Luis (2019) y los Yankees.

Después de una derrota en la Serie Divisional de la Liga Americana ante Toronto, Nueva York ha tenido una temporada baja relativamente tranquila. Los movimientos principales de los Yankees fueron volver a firmar al jardinero/primera base Cody Bellinger con un contrato de cinco años por 162.5 millones, adquirir al zurdo Ryan Weathers de Miami en un intercambio y retener al jardinero central Trent Grisham con una oferta calificada de 22,025,000 dólares.

AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB FUENTE: AP