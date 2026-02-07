americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Goldschmidt y Yankees acuerdan contrato de cuatro millones por un año, según fuente de AP

NUEVA YORK (AP) — Paul Goldschmidt y los Yankees han acordado un contrato de un año por cuatro millones, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones, otro movimiento de Nueva York que hace que su plantilla de 2026 se parezca al equipo del año pasado.

Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo productor durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II, archivo)
Paul Goldschmidt, de los Yankees de Nueva York, batea un sencillo productor durante la tercera entrada de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el miércoles 24 de septiembre de 2025, en Nueva York. (AP Photo/Frank Franklin II, archivo) AP

La persona habló con AP bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico exitoso.

Goldschmidt, de 38 años, siete veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2022, bateó .274 con diez jonrones, 45 carreras impulsadas y un OPS de .731 después de firmar un contrato de un año por 12.5 millones como agente libre.

Su rendimiento decayó notablemente, bateando .287 con ocho jonrones, 36 carreras impulsadas y un OPS de .776 antes del receso del All-Star y .245 con dos jonrones, nueve carreras impulsadas y un OPS de .631 después. Goldschmidt, que batea con la derecha, perdió tiempo de juego en primera base ante Ben Rice, que batea con la izquierda, y solo inició dos juegos de postemporada.

Ganador de siete Guantes de Oro, Goldschmidt aporta defensa y una presencia veterana a un equipo que busca su primer título de la Serie Mundial desde 2009. Tiene un promedio de .288 con 372 jonrones, 1,232 carreras impulsadas y un OPS de .882 en 15 temporadas de Grandes Ligas con Arizona (2011-18), San Luis (2019) y los Yankees.

Después de una derrota en la Serie Divisional de la Liga Americana ante Toronto, Nueva York ha tenido una temporada baja relativamente tranquila. Los movimientos principales de los Yankees fueron volver a firmar al jardinero/primera base Cody Bellinger con un contrato de cinco años por 162.5 millones, adquirir al zurdo Ryan Weathers de Miami en un intercambio y retener al jardinero central Trent Grisham con una oferta calificada de 22,025,000 dólares.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter