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Garrett Mitchell logra grand slam, Cerveceros trituran 20-0 a Rojos y aseguran pasaje de playoffs

MILWAUKEE (AP) — Garrett Mitchell conectó el primer grand slam de los Cerveceros en la temporada, uno de cuatro jonrones de Milwaukee, que trituró el viernes 20-0 a los Rojos de Cincinnati para que el club con la mejor foja de las Grandes Ligas asegurara un pasaje a los playoffs.

El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja luego de pegar un jonrón de tres carreras, en la octava entrada de un duelo ante los Rojos de Cincinnati, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash)
El venezolano William Contreras, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja luego de pegar un jonrón de tres carreras, en la octava entrada de un duelo ante los Rojos de Cincinnati, el viernes 11 de septiembre de 2026 (AP Foto/Aaron Gash) AP

El venezolano William Contreras, Bryce Turang y Jake Bauers también se volaron la cerca por los Cerveceros (92-56), que tienen una delantera amplia en la Central de la Liga Nacional, pero por ahora tienen garantizado al menos un puesto de comodín. Aventajan por 10 juegos a Chicago, segundo en la división, y su “número mágico” para asegurar ese título es de cuatro juegos.

Dustin May (7-9) y Garrett Stallings se combinaron para permitir apenas dos hits, mientras que Milwaukee conectó 23 imparables, su cifra más alta de la temporada. May trabajó seis entradas y permitió dos sencillos del destacado novato de los Rojos, Sal Stewart, en su séptima apertura con los Cerveceros. Fue adquirido a San Luis en la fecha límite de canjes.

Stallings consiguió los últimos nueve outs para su primer salvamento.

Andrew Abbott (6-11) permitió ocho carreras con nueve hits en dos entradas, su apertura más corta de la temporada.

El primer grand slam de la carrera de Mitchell coronó una quinta entrada de ocho anotaciones ante el dominicano Luis Mey. Se fue de 5-3.

El venezolano Jackson Chourio se fue de 6-4 con cuatro hits y dos carreras impulsadas.

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