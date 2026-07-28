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Funcionarios surcoreanos ordenan una evacuación tras una fuga de fósforo blanco en base de EEUU

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Las autoridades surcoreanas ordenaron brevemente una evacuación de civiles el martes después de lo que describieron como una fuga de fósforo blanco en una base militar de Estados Unidos cerca de la capital, Seúl.

Funcionarios de la ciudad de Pyeongtaek instaron a los residentes cercanos a trasladarse a un lugar seguro y evitar el contacto con la piel después de que la fuga se detectara alrededor de las 5 de la tarde en la Base Aérea de Osan. Varias horas después levantaron la orden de evacuación y señalaron que se habían completado los trabajos de descontaminación en la base, según mensajes de texto enviados por la ciudad.

Según reportes, la policía utilizó vehículos para establecer un perímetro de 300 a 500 metros (yardas) desde la base, bloqueando el paso a los peatones y desviando el tráfico. No hubo reportes inmediatos de interrupciones importantes o accidentes.

En un comunicado, el 51º Ala de Caza de Estados Unidos no mencionó una fuga de fósforo blanco, pero indicó que estableció un cordón de seguridad de 1.000 pies alrededor de la base “debido a un incidente en tierra y por extrema precaución” para proteger la base y a la población local. Las Fuerzas de Estados Unidos en Corea no ofrecieron más comentarios sobre el incidente.

“Estamos manejando este asunto con el máximo cuidado y la mayor celeridad”, señaló la unidad. “La seguridad y el bienestar de nuestros miembros del servicio, sus familias y nuestros vecinos de Pyeongtaek siguen siendo nuestra prioridad absoluta más alta”.

El fósforo blanco es una sustancia química controvertida que se utiliza en municiones incendiarias y proyectiles de humo. Cuando se enciende, arde a temperaturas extremadamente altas y puede provocar incendios en edificios y quemar la carne humana hasta el hueso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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