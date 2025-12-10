americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Funcionarios de EEUU visitan Perú para diagnosticar incremento de delincuencia a pedido de gobierno

LIMA (AP) — Funcionarios de distintas agencias de seguridad de Estados Unidos iniciaron el miércoles una serie de reuniones con funcionarios peruanos para realizar un diagnóstico sobre el incremento de la delincuencia a nivel nacional, lo que permitirá al gobierno peruano realizar un plan de seguridad, informaron las autoridades.

En una conferencia con corresponsales de la prensa internacional, el canciller peruano Hugo de Zela dijo que en la delegación figuran funcionarios estadounidenses del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de la Administración de Control y Drogas (DEA) y de algunos programas de policía estatales.

“Estamos tratando de buscar cooperación internacional, que otros países cooperen con nosotros”, dijo el canciller. “Esperamos recibir información valiosa, nos va a ayudar en el diagnóstico, en información desde fuera y algunas ideas que nos van a permitir aprender de lo que han hecho otros países”, añadió.

La embajada de Estados Unidos indicó en una nota de prensa que la delegación llegó a solicitud del presidente interino José Jerí y está encabezada por José A. Pérez, director de operaciones del FBI.

Pérez tiene experiencia en operaciones contra el crimen organizado en Centroamérica y Sudamérica, según el sitio de internet del FBI.

Esas normas eliminan la detención preliminar en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como grupos criminales, elevan los requisitos para confiscar bienes a grupos delictivos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.

La capital de Perú y el puerto cercano de El Callao se encuentra bajo un estado de excepción desde octubre para enfrentar el crimen en ascenso, sobre todo de los asesinatos y las extorsiones, que no se han detenido desde 2017 en adelante. Las denuncias por extorsión en 2025 suman al momento 25.196 a nivel nacional, mientras en todo 2024 se alcanzó las 22.359 denuncias por este mismo delito, según datos de la policía.

En julio el gobierno anunció por primera vez que el costo de la criminalidad suma el 1,7% del Producto Interno Bruto, unos 5.000 millones de dólares, lo cual afecta negativamente las inversiones, sobre todo de pequeños negocios extorsionados en la periferia de la capital y en otras regiones del país, según las autoridades.

El 2025, aún sin culminar, acumula 2.086 asesinatos, una cifra que lo ha convertido en el año con mayor cantidad de homicidios desde 2017, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). En 2024 hubo 2.083 homicidios y en 2023 se acumuló 1.513 homicidios.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter