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Francia contrata al exastro Zinedine Zidane como técnico de la selección masculina de fútbol

PARÍS (AP) — Zinedine Zidane es el nuevo seleccionador de Francia y reemplaza a Didier Deschamps al frente del equipo al que llevó a la gloria como, posiblemente, su mejor jugador de todos los tiempos.

ARCHIVO - El exfutbolista francés Zinedine Zidane, a la izquierda, abraza al futbolista francés Kylian Mbappe al ser presentado a los aficionados como nuevo jugador del Real Madrid en Madrid, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Andrea Comas, Archivo)
ARCHIVO - El exfutbolista francés Zinedine Zidane, a la izquierda, abraza al futbolista francés Kylian Mbappe al ser presentado a los aficionados como nuevo jugador del Real Madrid en Madrid, el 16 de julio de 2024. (AP Foto/Andrea Comas, Archivo) AP

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, anunció el martes el nombramiento de Zidane en la sede de la FFF en París y señaló que se le ha otorgado un contrato de 4 años.

“Este es un momento excepcional, excepcional por la persona que está sentada a mi lado. Zinedine es una de las leyendas del fútbol francés y durante muchos años dijo que uno de sus sueños era hacerse cargo de la selección de Francia”, afirmó Diallo.

Zidane, de 54 años, no ha entrenado desde que dejó el Real Madrid en 2021.

“Me gustaría agradecer a Didier Deschamps y a su cuerpo técnico por su trabajo. Durante 14 años llevó a la selección de Francia a lo más alto”, añadió Diallo.

Deschamps ganó el Mundial de 2018 y dejó el cargo tras el reciente Mundial, en el que Les Bleus perdieron en semifinales ante España.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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