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Framber Valdez y Dingler ayudan a Tigres a cortar racha de 4 derrotas al vencer 4-0 a Cardenales

DETROIT (AP) — Dillon Dingler conectó un jonrón, Framber Valdez lanzó seis entradas en blanco y los Tigres de Detroit pusieron fin a una racha de cuatro derrotas con una victoria el viernes por 4-0 sobre los Cardenales de San Luis en su juego inaugural en casa.

Framber Valdez de los Tigres de Detroit lanza contra los Cardenales de San Luis, el viernes 3 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Framber Valdez de los Tigres de Detroit lanza contra los Cardenales de San Luis, el viernes 3 de abril de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Detroit tiene un porcentaje de victorias de temporada regular de .667 (34-17) contra los Cardenales —su mejor registro ante cualquier equipo—, pero San Luis tiene ventaja de 2-1 en enfrentamientos de Serie Mundial. Los Cardenales vencieron a los Tigres en 1934 y 2006, y Detroit ganó en 1968.

El dominicano Valdez (1-0) permitió tres hits y otorgó dos bases por bolas en su debut en casa con Detroit. Tres relevistas completaron el juego.

Michael McGreevy (0-1) permitió tres carreras con siete hits en cuatro innings y dos tercios.

Riley Greene pegó un doble con un out en la cuarta entrada y Dingler rompió el empate sin carreras con un jonrón de 433 pies por encima del bullpen de los Cardenales en el jardín izquierdo-central.

Greene luego conectó un sencillo impulsor con dos outs en la quinta para darle a los Tigers una ventaja de 3-0, y el puertorriqueño Javier Báez remolcó a Parker Meadows para sumar la cuarta carrera en la sexta.

Los Tigers estuvieron cerca de tomar la delantera en la tercera entrada. Báez conectó un sencillo y se robó la segunda antes de intentar anotar con un sencillo del venezolano Gleyber Torres al jardín derecho. Sin embargo, el tiro de Jordan Walker llegó de aire al plato, lo que permitió al panameño Iván Herrera aplicar el toque.

Los Cardenales llenaron las bases con dos outs en la cuarta, pero el dominicano José Fermín elevó al jardín izquierdo.

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Deportes AP: https://apnews.com/deportes

FUENTE: AP

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