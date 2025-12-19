americateve

Ford retira más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos por riesgo de desplazamiento

Ford está retirando más de 270.000 vehículos eléctricos e híbridos en Estados Unidos debido a un problema con la función de estacionamiento que podría provocar que se desplacen.

El logo de Ford en un concesionario de esa empresa en Springfield, Pensilvania, el 26 de abril del 2022. (AP foto/Matt Rourke)
El logo de Ford en un concesionario de esa empresa en Springfield, Pensilvania, el 26 de abril del 2022. (AP foto/Matt Rourke)

El fabricante de automóviles de Detroit afirmó que el retiro incluye ciertos vehículos F-150 Lightning BEV de 2022-2026, Mustang Mach-E de 2024-2026 y Maverick de 2025-2026. El problema radica en el módulo de estacionamiento integrado, que puede no bloquearse en la posición de estacionamiento cuando el conductor cambia a esa posición.

Ford indicó que implementará una actualización del software del módulo de estacionamiento de forma gratuita.

Los propietarios de vehículos pueden contactar al servicio al cliente de Ford al 1-866-436-7332 para obtener información adicional.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

