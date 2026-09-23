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Flowers y Stanley aún no entrenan mientras los Ravens se preparan para viajar a Brasil

BALTIMORE (AP) — Si los aficionados de los Ravens de Baltimore esperaban un informe de lesiones dramáticamente mejor esta semana, el miércoles no fue el mejor comienzo.

Zay Flowers, arriba, receptor abierto de los Ravens de Baltimore, celebra su touchdown con Olaivavega Ioane durante la primera mitad del partido de la NFL contra los Colts de Indianápolis, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Jeff Roberson)
Zay Flowers, arriba, receptor abierto de los Ravens de Baltimore, celebra su touchdown con Olaivavega Ioane durante la primera mitad del partido de la NFL contra los Colts de Indianápolis, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Indianápolis. (AP Foto/Jeff Roberson) AP

El receptor Zay Flowers y el tackle Ronnie Stanley no practicaron, y tampoco lo hizo el cazamariscales Trey Hendrickson. La semana de Baltimore incluye un largo vuelo a Brasil, donde los Ravens se enfrentan a Dallas el domingo. La derrota del fin de semana pasado ante Nueva Orleans mostró hasta qué punto puede venirse abajo Baltimore cuando no cuenta con jugadores clave en la ofensiva.

“Nos quedó un mal sabor de boca por lo que pasó el domingo — ofensiva, equipos especiales, defensa — todos nosotros. Es un deporte de equipo. No es un deporte de un solo tipo ni un deporte de un solo lado: somos todos, pero todos tenemos un mal sabor de boca. Sin duda”, comentó el quarterback Lamar Jackson.

Los Ravens comenzaron la temporada con una victoria 41-23 en Indianápolis, en la que acumularon más de 500 yardas. Baltimore arrolló a los Colts con jugada grande tras jugada grande, pero Flowers salió en la primera mitad de ese partido por molestias en el tendón de la corva y no jugó en la Semana 2.

Además, Stanley estaba afectado por una lesión en un dedo del pie. Aunque jugó contra los Saints, sí tuvo que salir del partido, y la ofensiva se atascó al final. Baltimore ya está dependiendo de un nuevo centro tras perder en la pretemporada baja al destacado Tyler Linderbaum. Los Ravens también tienen a un novato, aunque una selección de primera ronda del draft, en una de las posiciones de guardia. Tener que preocuparse por la posición de tackle izquierdo de Stanley no es lo ideal.

Ante Nueva Orleans, Baltimore fue considerablemente menos explosivo en una derrota 24-17. Los Ravens consiguieron apenas tres puntos después del descanso.

A la defensiva, Baltimore se desmoronó al final, permitiendo un par de touchdowns en el cuarto periodo. En particular, a los Ravens les costó en tercera y cuarta oportunidad.

“Creo que prácticamente dominamos en primera y segunda oportunidad durante la mayor parte del partido y llegamos a lo que queríamos en tercera, pero al final todo vuelve a los fundamentos: taclear (y) comunicarnos, y esas cosas aparecen todas las semanas. Prolongas las series, y ellos van rotando gente, así que tienen piernas frescas, pero hay que ganarse el derecho de presionar al pasador en tercera oportunidad, y creo que lo hicimos, pero simplemente no ejecutamos”, señaló el profundo Kyle Hamilton.

El viaje a Rio de Janeiro implica un cambio de horario de solo una hora con respecto a Baltimore, pero el trayecto en avión es largo. Los Ravens vuelan hacia allá la noche del jueves.

“Básicamente hay una ventana de 10 horas de tiempo que estás comprometiendo a estar en un avión con este viaje. Hay varias maneras de hacerlo. Sentimos que, desde el punto de vista de la preparación, intentaremos tener aquí nuestros dos días normales tanto como podamos, viajar allá, sabiendo que el sueño quizá no sea como una noche normal. El viernes dedicaremos de verdad un montón de cosas para contrarrestar el vuelo. No es la diferencia horaria. Es más bien por estar en un vuelo tan largo. El viernes pasaremos mucho tiempo tratando de ayudar a los muchachos a recuperarse”, explicó el entrenador Jesse Minter.

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Vea aquí la cobertura completa de la NFL de AP

FUENTE: AP

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