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Flamengo vence en la altura a Independiente del Valle en cuartos de final de Copa Libertadores

El vigente campeón Flamengo exhibió sus credenciales el jueves con un convincente triunfo 2-0 a domicilio ante Independiente del Valle en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Ayrton Lucas, de Flamengo de Brasil, persigue un balón junto a Aron Rodríguez, de Independiente del Valle de Ecuador, en un duelo de la Copa Libertadores realizado el jueves 10 de septiembre de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa)
Ayrton Lucas, de Flamengo de Brasil, persigue un balón junto a Aron Rodríguez, de Independiente del Valle de Ecuador, en un duelo de la Copa Libertadores realizado el jueves 10 de septiembre de 2026 (AP Foto/Dolores Ochoa) AP

La altitud de Quito, de 2.850 metros sobre el nivel del mar, no fue obstáculo para el equipo brasileño, que tomó ventaja en la serie gracias a los goles en el segundo tiempo, por parte de Bruno Henrique y Leo Pereira en sus únicos remates al arco durante el encuentro.

“Dimos un paso importante, pero no decisivo en la eliminatoria”, declaró el técnico de Flamengo, Leonardo Jardim.

La revancha se disputará la próxima semana en Río de Janeiro.

El triunfo de Flamengo, que en noviembre pasado ganó el torneo por cuarta ocasión, confirmó el dominio de los equipos brasileños en los choques de ida realizados esta semana.

Fluminense se impuso 2-0 en su visita a Platense, Palmeiras ganó 1-0 a Liga de Quito y Corinthians rescató un empate 1-1 contra Estudiantes en La Plata.

Los equipos de Brasil han dominado la Libertadores desde 2019 cuando Flamengo inició la racha, que incluye tres títulos del Mengao, dos de Palmeiras y las primeras conquistas de Fluminense en 2023 y Botafogo en 2024.

En el estadio Olímpico Atahualpa, de Quito, Flamengo dio una exhibición de oficio y precisión para obtener su primera victoria ante Independiente del Valle en cuatro enfrentamientos celebrados en Quito.

El elenco ecuatoriano impuso condiciones en la etapa inicial, en la que amenazó con un remate al palo del delantero Carlos González a los 20 minutos.

González, que ha anotado siete tantos en el presente torneo, sufrió una lesión muscular en el cierre de la primera parte y fue reemplazado en el entretiempo por Djorkaeff Reasco.

Sin la presencia del sublíder goleador del certamen, Independiente del Valle fue incapaz de trasladar su dominio al marcador a pesar de registrar 18 remates y un 63% de posesión de la pelota.

“Nos vamos tristes. Fuimos superiores, pero en estas instancias no puedes fallar”, se lamentó el extremo de los locales Matías Perelló. “Enfrentamos al mejor equipo de América y ellos supieron aprovechar sus chances”.

Flamengo capitalizó su primera ocasión a los 60 minutos con un tiro de Bruno Henrique, que finalizó en el segundo palo un contragolpe conducido por Jorginho y Samuel Lino.

“Tuvimos dificultades en la primera parte por la altitud, la velocidad del balón y la dinámica”, reconoció Jardim. “Pero fuimos superiores en la segunda parte e hicimos los dos goles de forma justa”.

El Mengao volvió a golpear a los 75 minutos en un saque de esquina jugado en corto, que Leo Pereira cabeceó a las redes tras un centro preciso de Emerson Royal.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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