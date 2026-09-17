Fiyi declara emergencia por VIH; se calcula que 1 de cada 60 habitantes está infectado

El gobierno afirma que reforzará los programas de pruebas y tratamiento para combatir un aumento de nuevas infecciones, que se han multiplicado por 12 en los últimos 15 años, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA). Funcionarios manifestaron esta semana que ahora las agencias debían trabajar juntas ante la crisis.

Las cifras más recientes mostraron que unas 9.000 personas vivían con VIH en 2025 en un país que tiene menos de un millón de habitantes, de acuerdo con la agencia de la ONU. Indicó que sólo el 39% de los pacientes conocía su estado serológico y apenas el 22% estaba recibiendo tratamiento antirretroviral.

Funcionarios de Fiyi señalaron que uno de cada 60 adultos en el país tiene VIH, comparados con uno de cada 167 hace cinco años. Entre las mujeres embarazadas, una de cada 50 tiene VIH.

"Esto significa que el VIH es ahora una crisis nacional y el gobierno lo está tratando como tal. Nada de seguir como si nada", afirmó el ministro de Salud de Fiyi, Antonio Lalabalavu, en un video publicado en Facebook.

Lalabalavu declaró que a la enfermedad se le había otorgado el estatus de “brote” en enero de 2025, pero indicó que el gabinete decidió este mes que esa respuesta ya no era suficiente y debía elevarse a la designación de emergencia nacional. Eso exigía que las agencias gubernamentales trabajaran junto con el ministerio de Salud para abordar el problema, explicó.

Añadió que se estaban detectando más casos porque las pruebas estaban llegando a más personas. El gobierno dijo que ampliaría las pruebas gratuitas y el tratamiento gratuito para quienes dieran positivo, y que proporcionaría agujas limpias a los consumidores de drogas. Sin embargo, el estigma en torno a la enfermedad seguía siendo un problema.

“Se trata de proteger a las personas, no de juzgarlas, no de estarlas mirando, no de avergonzarlas”, expresó Lalabalavu.

Analistas señalan que la crisis fue impulsada en parte por el creciente uso de metanfetamina inyectada, que se ha disparado en todo el Pacífico a medida que los traficantes utilizan a los países insulares como centros de tránsito para las drogas.

Las tasas de VIH en las naciones insulares del Pacífico son bajas, excepto en Papúa Nueva Guinea, donde las infecciones han aumentado desde 2010 hasta alcanzar las cifras más altas y de crecimiento más rápido de la región. El gobierno declaró allí una crisis nacional por VIH en junio de 2025.

Incluso en países con tasas bajas, las autoridades temen brotes. La mayoría de las naciones insulares del Pacífico tiene poblaciones muy pequeñas y no todos los servicios de salud están financiados o disponibles, lo que dificulta frenar la propagación de la transmisión.

La crisis de Fiyi fue “un duro recordatorio para el mundo de que el sida no ha terminado”, dijo en un comunicado la directora ejecutiva de ONUSIDA, Winnie Byanyima.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP