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Fenerbahce avanza a Liga de Campeones antes de riña en Lyon. Se definen todos los participantes

LYON, Francia (AP) — Una gresca empañó el triunfo de Fenerbahce en la cancha de Lyon, donde el conjunto turco aseguró el miércoles su plaza en la ronda inicial de la Liga de Campeones, lo mismo que el Viking de Noruega, el AEK Atenas de Grecia y el Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Quedó así completo el grupo de participantes en la fase de liga del máximo certamen europeo de clubes.

Fenerbahce superó la fase previa por primera vez desde 2008-09 con un global de 3-2 tras imponerse 2-1 en Lyon.

La riña posterior al partido comenzó después de que el francés Mattéo Guendouzi, centrocampista del Fenerbahce pareció burlarse de los aficionados del Lyon que permanecían en las gradas.

Al parecer, una persona con indumentaria del Lyon en el campo se molestó y arremetió contra los jugadores del Fenerbahce, lo que desató la pelea cerca de las puertas de cristal que llevan a los vestuarios.

Se definieron las últimas cuatro plazas disponibles para la fase de liga. El Viking se declaró listo para debutar en la competición propiamente dicha tras eliminar al Dinamo Zagreb con el triunfo de 3-1 conseguido el miércoles para avanzar 5-3 en el global.

El AEK Atenas aplastó 4-0 en casa al Levski Sofía tras un empate sin goles en la ida. El Slovan de Bratislava necesitó tiempo extra para derrotar 2-1 como visitante al Celje y avanzar 3-2 en el global.

La escuadra ateniense no se había clasificado desde 2018-19.

El Sabah, el Bodø/Glimt y el LASK habían avanzado el martes.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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