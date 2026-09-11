Fenerbahçe acepta la renuncia del técnico Ismail Kartal tras tenso empate con la Roma

El entrenador del Fenerbahçe Ismail Kartal da instrucciones durante el encuentro ante la Roma en la Liga de Campeones el jueves 10 de septiembre del 2026. (AP Foto/Khalil Hamra) AP

Kartal anunció que dejaba el cargo tras el empate del jueves contra la Roma en la Liga de Campeones. No explicó por qué se marchaba apenas tres meses después de asumir el puesto y se negó a responder preguntas.

Fenerbahçe se negó inicialmente a aceptar su renuncia tras el empate 1-1 en Estambul, pero no consiguió persuadirlo para que se quedara, informaron la cadena NTV y otros medios. El informe indicó que el asistente Dirk Kuyt dirigiría temporalmente al equipo. No hubo una declaración oficial inmediata de Fenerbahce.

“En primer lugar, felicito a mis jugadores por cumplir al pie de la letra las tareas que les asigné para el partido de esta noche. Jugamos un fútbol digno de la Liga de Campeones”, indicó Kartal el jueves en citas de la agencia estatal Anadolu. “Podríamos haber ganado el partido; tuvimos ocasiones claras. El partido terminó en empate, y estoy orgulloso de mis jugadores”.

“Esta noche, presento mi renuncia a mi cargo — para no volver jamás. Expreso mi más sincero agradecimiento a mis jugadores”, continuó Kartal.

En una conferencia de prensa aparte poco después, el presidente del club, Aziz Yildirim, dijo que aficionados del Fenerbahçe habían arrojado una botella de agua a Kartal, y describió el incidente como un motivo de la decisión del entrenador. Kartal también estaba molesto por una serie de publicaciones en redes sociales, señaló Yildirim.

Yildirim insistió en que la renuncia de Kartal no había sido aceptada y que seguiría al frente.

“Vieron el estado en que estaba Ismail. ¿Puede una persona soportar tanta angustia?”, manifestó Yildirim. “Le lanzaron una botella de agua a la cabeza a Ismail Kartal. Lo vimos. Por eso está molesto”.

“Ismail Kartal sigue en su puesto”, añadió Yildirim. “Le dije (a Kartal): ‘Vas a continuar’, y así quedó”.

Kartal, sin embargo, no asistió al entrenamiento previo a un partido de la Superlig contra Gaziantep FK el viernes. Más tarde, el directivo del Fenerbahce Oguz Cetin se reunió con Kartal, pero no logró convencerlo de que se quedara, informó NTV.

Mientras tanto, las autoridades identificaron al aficionado que arrojó la botella de agua y le prohibieron asistir a los partidos, informó Anadolu.

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FUENTE: AP