Fans de Trump en Brasil, homenaje a Rubio y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Partidarios del candidato opositor a la presidencia, Flavio Bolsonaro, marchan con una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo un muñeco con la imagen de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como reo, durante un acto del Día de la Independencia en Sao Paulo, Brasil, el 7 de septiembre de 2026, a un mes de las elecciones generales en el país. (AP Foto/Andre Penner) AP