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Fans de Trump en Brasil, homenaje a Rubio y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Partidarios del candidato opositor a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, marcharon con una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un mes de las elecciones generales.

Partidarios del candidato opositor a la presidencia, Flavio Bolsonaro, marchan con una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo un muñeco con la imagen de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como reo, durante un acto del Día de la Independencia en Sao Paulo, Brasil, el 7 de septiembre de 2026, a un mes de las elecciones generales en el país. (AP Foto/Andre Penner)
Partidarios del candidato opositor a la presidencia, Flavio Bolsonaro, marchan con una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo un muñeco con la imagen de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como reo, durante un acto del Día de la Independencia en Sao Paulo, Brasil, el 7 de septiembre de 2026, a un mes de las elecciones generales en el país. (AP Foto/Andre Penner) AP

Ecuador homenajeó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras los argentinos recordaron a la fallecida cantante Gilda.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 4 y el 10 de septiembre de 2026.

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Esta galería fue seleccionada por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

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Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

FUENTE: AP

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