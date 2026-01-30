Fallece a los 71 años Catherine O'Hara, actriz conocida por "Schitt's Creek" y "SCTV"

Compartir en:









La actriz Catherine O'Hara en la fiesta Vanity Fair de los Oscar en Beverly Hills, California el 9 de febrero del 2020. (Evan Agostini/Invision/AP) AP

O'Hara, nacida en Canadá, murió en su casa en Los Ángeles “tras una breve enfermedad”, según un comunicado de su agencia, CAA. No se disponía de más detalles.

La carrera de O’Hara comenzó en Second City en Toronto en la década de 1970. Fue allí donde trabajó por primera vez con Eugene Levy, quien se convertiría en un colaborador de toda la vida y su coprotagonista en “Schitt’s Creek”.

El giro dramático de O'Hara en “The Last of Us” de HBO le valió una nominación al Emmy, al igual que su reciente papel como productora de Hollywood en “The Studio”.

___

Noveck informó desde Nueva York. La escritora de cine de AP Lindsey Bahr contribuyó con el reportaje.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP