Falcons recurren a Rush como quarterback titular ante Steelers; Tagovailoa se lastima oblicuo

Cooper Rush, de los Falcons de Atlanta, lanza un pase en el duelo de pretemporada ante los Colts de Indianápolis,e l sábado 22 de agosto de 2026 (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

El entrenador novato de los Falcons, Kevin Stefanski, comentó el viernes que Jack Strand, novato no seleccionado en el draft, será el suplente.

El cambio de planes de última hora para el partido inaugural de la temporada se produjo después de que Stefanski anunció el lunes que Tagovailoa abriría la temporada como titular y que Michael Penix Jr. estaría inactivo.

Penix no jugó en un partido de pretemporada mientras continúa su recuperación de un ligamento desgarrado en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada 2025.

Stefanski señaló el viernes que Penix nunca fue una opción para el partido del domingo, ni siquiera después de la lesión de Tagovailoa.

Los Falcons contrataron a Rush el 29 de julio después de que Tagovailoa inició el campamento de entrenamiento con un problema de rigidez lumbar.

Rush, de 32 años, ha jugado en 42 partidos de la NFL, incluidos 16 como titular en ocho temporadas, siete con Dallas. Los Cowboys tuvieron marca de 4-4 en los ocho duelos de Rush como titular en 2024 y Baltimore tuvo una marca de 0-2 en sus dos encuentros de inicio la temporada pasada.

Se le pedirá a Rush que tome las riendas de la ofensiva después de haber pasado poco tiempo con los titulares durante el campamento de entrenamiento y la pretemporada.

“Ésa es la vida de un quarterback suplente”, dijo Stefanski. “A lo largo de la historia ha habido grandes tipos que hacen un trabajo excelente manteniéndose listos para no tener que ponerse listos y entrar. La razón por la que puedes hacer eso es porque trabajas muy duro en la sala de reuniones y en el campo de práctica para mantenerte al día.

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FUENTE: AP