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Evacúan a casi 1.700 huéspedes tras incendio en hotel de zona turística de República Dominicana

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Autoridades de emergencia de República Dominicana tuvieron que evacuar el viernes a casi 1.700 huéspedes luego de registrarse un incendio en un hotel de una ciudad turística al este de la nación caribeña, se informó oficialmente.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dijo en un comunicado que el siniestro tuvo lugar en las instalaciones del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, en Bayahibe, provincia La Altagracia. Los bomberos y cuerpos de emergencia atendían la situación desde horas de la mañana, indicó.

“Las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación, y será la comisión técnica correspondiente la encargada de establecerlas una vez concluyan las labores de emergencia y evaluación en el lugar”, señaló. El COE no informó de inmediato sobre personas heridas o fallecidas por el fuego.

“Como parte de las acciones de protección a la vida y la seguridad de las personas, fueron evacuados aproximadamente 1.690 huéspedes del hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar”, señaló.

FUENTE: AP

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