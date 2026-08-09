Europa occidental impone nuevo récord de temperatura mientras olas de calor azotan la región

Personas caminan sobre un banco de arena bajo el Puente Margareth del río Danubio, el miércoles 5 de agosto de 2026, en el centro de Budapest. (AP Foto/Bela Szandelszky) AP

El calor extremo comenzó en mayo y ha contribuido al surgimiento de grandes incendios forestales, una prolongada sequía y nuevos récords nacionales de altas temperaturas en toda la región, además de miles de muertes previstas relacionadas con el calor.

Las estadísticas climáticas muestran que, a nivel mundial, este es el tercer año más caluroso a la fecha, por detrás de 2024 y 2025. Pero 2026 aún tiene tiempo para alcanzarlos.

Gracias al doble impacto del calentamiento global acelerado gracias a la actividad humana y a un fenómeno de El Niño —un calentamiento periódico de partes del Pacífico que provoca variaciones de temperatura en todo el planeta— de grandes proporciones, existe cada vez mayor probabilidad de que 2026 pueda convertirse en el año más caluroso del que se tenga registro, superando a 2024, señalaron los científicos.

Copernicus indicó que el mes pasado se registró la temperatura promedio más elevada para un mes de julio en la superficie del mar en los océanos libres de hielo marino estacional.

Esto se vio impulsado en parte por el desarrollo de condiciones de El Niño en el Pacífico ecuatorial, explicó el servicio. El nuevo récord de promedio para julio es de 20,96 grados Celsius (69,73 grados Fahrenheit), superando el récord de 2023 de 20,89 C (69,60 F).

Pero la temperatura media del aire en superficie a nivel mundial fue de 16,90°C (62,42 F) el mes pasado, convirtiéndose en el segundo julio más caluroso en los registros, empatado con julio de 2024, indicó Copernicus.

En Europa occidental, por su parte, el récord de temperatura media para el periodo junio-julio alcanzó los 21,62°C (70,92 F), señaló Copernicus.

“Los persistentes sistemas de alta presión atraparon el calor sobre Europa occidental; las temperaturas extremas también amplificaron la sequía generalizada. A medida que el suelo se secan, pierde su capacidad de proporcionar enfriamiento natural, permitiendo que el calor se acumule con mayor facilidad”, destacó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo.

“Este es un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando los extremos de calor, y de cómo el calor y la sequía se refuerzan cada vez más entre sí”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP