España: Ferran Torres no jugará contra Chequia y Croacia por lesión de tobillo

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Ferran Torres (7) celebrates tras anotar el gol de España en la victoria 1-0 ante Argentina en la final de la Copa del Mundo, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Carlos Espí, del Real Madrid, fue convocado para reemplazar a Torres, autor del gol de la victoria en la final del Mundial contra Argentina en julio.

El jugador del Paris Saint-Germain “arrastraba unas molestias en su tobillo izquierdo que inicialmente no le han impedido entrenar y jugar, pero ante la persistencia de la sintomatología se ha decido desconvocar al jugador para priorizar su recuperación", informó la selección española en un comunicado previo al partido del sábado contra los checos en Oviedo.

Torres fue titular en la victoria 3-2 sobre Inglaterra el sábado antes de ser sustituido a los 55 minutos. Fue suplente sin ingresar en el triunfo 4-1 sobre Croacia el martes.

FUENTE: AP