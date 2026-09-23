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España avanza a semifinales de la Copa Billie Jean King ante Chequia tras vencer 2-1 a Kazajistán

SHENZHEN, China (AP) — España accedió a las semifinales de la Copa Billie Jean King por primera vez en 18 años al asegurar el miércoles una victoria por 2-1 sobre Kazajistán en el decisivo partido de dobles, en el que salvó 18 puntos de quiebre.

Las españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo celebra la victoria ante las kazajas Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Shenzhen, China. (AP Foto/Andy Wong)
Las españolas Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo celebra la victoria ante las kazajas Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva en los cuartos de final de la Copa Billie Jean King, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Shenzhen, China. (AP Foto/Andy Wong) AP

Cristina Bucsa y Sara Sorribes Tormo cedieron dos de las 20 oportunidades de quiebre que enfrentaron en la victoria 6-2, 7-5 sobre Anna Danilina y Zhibek Kulambayeva.

España se enfrentará el viernes a Chequia, antes conocida como la República Checa, que llevó a Shenzhen a la campeona de Wimbledon Linda Noskova y a Marie Bouzková.

Las checas vencieron 2-0 a Gran Bretaña para seguir en el intento por un 12do título en el torneo de equipos, anteriormente llamado Fed Cup. Estados Unidos, que no se clasificó para las finales, atesora el récord de 18 títulos.

España lo ganó cinco veces en la década de 1990 y la última vez que alcanzó la final fue en 2008.

Jessica Bouzas Maneiro le dio a España la ventaja el miércoles al derrotar a Sonja Zhiyenbayeva por 6-2, 6-2, y luego Kazajistán igualó con la victoria de Yulia Putintseva por 6-2, 3-6, 6-1 sobre Bucsa.

Los otros dos partidos de cuartos de final se disputan el jueves. La bicampeona vigente Italia se enfrenta a China y Ucrania irá contra Bélgica.

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