Tras revisión, Super Bowl de 2023 rompe récord de audiencia

ARCHIVO - El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes (15), sostiene el trofeo después de su victoria contra los Eagles de Filadelfia en el Super Bowl 57 de la NFL, el 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. El último Super Bowl estableció un récord de audiencia. Nielsen publicó un número revisado de 115,1 millones de espectadores para la transmisión de Fox Sports el 2 de mayo de 2023. (Foto AP/Matt Slocum, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.