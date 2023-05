“Some Like It Hot” encabeza nominaciones a los Tony

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. Clyde Alves, de izquierda a derecha, Colton Ryan, y Anna Uzele durante una función de "New York, New York". (Paul Kolnik/Polk & Co. vía AP)

ARCHIVO - La anfitriona Ariana DeBose habla en la 75a entrega anual de los Premios Tony el 12 de junio de 2022, en Radio City Music Hall en Nueva York. DeBose regresará como anfitriona de la 76a entrega anual de los Premios Tony desde el teatro United Palace en Nueva York el 11 de junio de 2023. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. Clyde Alves, de izquierda a derecha, Colton Ryan, y Anna Uzele durante una función de "New York, New York". (Emilio Madrid//Polk & Co. vía AP)

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. el elenco de "New York, New York" durante una función. (Paul Kolnik/Polk & Co. vía AP)

Esta combinación de fotografías muestra el arte promocional de "A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical", de izquierda a derecha, "Bad Cinderella", "Fat Ham", "Life of Pi", "Parade" y "Some Like it Hot". (DKC O+M/DKC O+M/Polk & Co./Polk & Co./DKC O+M/Polk & Co. vía AP)

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. el elenco de "Some Like It Hot" durante una función. (Matthew Murphy/Polk & Co. vía AP) Marc J. Franklin

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. el elenco de "Some Like It Hot" durante una función. (Marc J. Franklin//Polk & Co. vía AP) Marc J. Franklin

En esta imagen proporcionada por The Press Room, Jodie Comer en una escena de "Prima Facie". (Helen Murray/The Press Room vía AP) Copyright © Empire Street Productions 2022. Photography Helen Murray

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. Hiran Abeysekera en una escena de "Life of Pi". (Polk & Co. vía AP) all rights reserved

En esta imagen proporcionada por Grapevine Public Relations, Lorna Courtney durante una función de "& Juliet". (Matthew Murphy/Grapevine Public Relations vía AP)

En esta imagen proporcionada por DKC/O&M Jessica Chastain y Okieriete Onaodowan durante una función de "A Doll's House". (Emilio Madrid/DKC/O&M vía AP)

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. el elenco durante una función de "Fat Ham". (Joan Marcus/Polk & Co. vía AP) all rights reserved

En esta imagen proporcionada por DKC/O&M Ashley D. Kelley, izquierda, y Grey Henson durante una función de "Shucked". (DKC/O&M vía AP)

En esta imagen proporcionada por Polk & Co. Hiran Abeysekera en una escena de "Life of Pi". (Polk & Co. vía AP) all rights reserved