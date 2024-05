Richard M. Sherman, que impulsó el encanto Disney en "Mary Poppins", fallece a los 95 años

The Walt Disney Co. anunció que Sherman falleció el sábado en un hospital de Los Ángeles debido a una enfermedad relacionada con la edad. “Generaciones de cinéfilos y visitantes de parques temáticos han conocido el mundo de Disney a través de las magníficas y eternas canciones de los hermanos Sherman. Incluso hoy en día, el trabajo del dueto sigue siendo la voz lírica por excelencia de Walt Disney”, dijo la compañía en un recordatorio publicado en su página web.

Entre sus cientos de créditos como letrista y compositor figuran también las películas “Winnie the Pooh”, “The Slipper and the Rose", “Snoopy Come Home”, “Charlotte’s Web” y “The Magic of Lassie”. Sus musicales en Broadway incluyen “Over Here!” de 1974 y puestas en escena de “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang” a mediados de la década de 2000.