Reseña: Wish de Disney es hermosa, pero le falta magia

© 2023 Disney. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Disney, Rey Magnífico, con la voz de Chris Pine, izquierda, y Asha con la voz de Ariana DeBose, en una escena de la película animada "Wish". (Disney vía AP) © 2023 Disney. All Rights Reserved.

© 2023 Disney. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Disney, Asha con la voz de Ariana DeBose, en una escena de la película animada "Wish". (Disney vía AP) © 2023 Disney. All Rights Reserved.

© 2023 Disney. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Disney, Asha con la voz de Ariana DeBose, izquierda, y Rey Magnífico, con la voz de Chris Pine, en una escena de la película animada "Wish". (Disney vía AP) © 2023 Disney. All Rights Reserved.

© 2023 Disney. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Disney, Asha con la voz de Ariana DeBose, en una escena de la película animada "Wish". (Disney vía AP) © 2023 Disney. All Rights Reserved.

© 2023 Disney. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Disney, Asha con la voz de Ariana DeBose, en una escena de la película animada "Wish". (Disney vía AP) © 2023 Disney. All Rights Reserved.

Por ejemplo, en una de las canciones terriblemente genéricas de la película, “I Am a Star”, un lindo conejo que habla le canta alegremente a nuestra heroína Asha que “cuando se trata del universo, todos somos accionistas”. ¡Uf!

Probablemente no soy la única que aprendió vocabulario de las canciones de Disney cuando era niña, pero hay algo tan desalentador en escuchar la palabra “accionistas” en lo que se supone que es un himno inspirador y de unión en un mundo de cuento de hadas donde las cabras hablan y la magia existe. No hay señales de corporaciones ni de ofertas públicas en el Reino de Rosas, aunque ese podría haber sido un camino interesante a seguir. En cambio, es un lugar fundado por un chico llamado Magnífico (Chris Pine), que tiene la capacidad de conceder deseos.

Puedes pensar que sabes qué es un deseo, pero esta película necesita que sea un poco más complicado y por lo mismo tiene que explicarlo una y otra vez para justificarse. Los deseos no son sólo pequeños anhelos, lo son todo: tu alma, tu razón de vivir, y Magnífico ha convencido a todos sus súbditos para que le den los suyos cuando cumplan 18 años para protegerlos. Almacena estos deseos en orbes flotantes en un observatorio de su castillo, que luego les concederá a algunos en una fecha posterior.

Asha, la protagonista cuya voz es interpretada en inglés por la actriz de origen puertorriqueño Ariana DeBose, galardonada con el Oscar por “West Side Story” (“Amor sin barreras”), es una de las residentes de Rosas que está a punto de cumplir 18 años y tendrá que entregarle su deseo a Magnífico. Ella es la fan número uno de Rosas y Magnífico, pero cuando descubre (aproximadamente 15 minutos después de iniciada la película) que él no tiene ninguna intención de conceder el deseo de su abuelo de 100 años, se vuelve en su contra y Rosas y comienza una revolución accidental. Esto es después de que Asha y Magnífico canten un dúo “At All Costs”, que es totalmente una canción de amor sobre dos personas, pero que ha sido introducida aquí con calzador para tratar sobre Rosas y los deseos. Es extrañamente incómodo.

Las canciones originales, de Julia Michaels y Benjamin Rice, son ingeniosas, pop y, en última instancia, inofensivas. Su atractivo podría depender de cómo te sentiste con las canciones de Benj Pasek y Justin Paul para “The Greatest Showman” (“El gran showman”). Si te encantaron, la banda sonora de “Wish” probablemente sea para ti. Si no, lo siento, aunque “Knowing What I Know Now” es bastante pegadiza.