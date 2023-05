Puntos clave del próximo concurso de Eurovisión

Alyosha de Ucrania se presenta durante un ensayo general del Festival de la Canción de Eurovisión en la Areina M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jere Poyhonen, también conocido como Kaarija, de Finlandia, se presenta durante un ensayo general para la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fans de Eurovisión ven el ensayo general para la primera semifinal en el Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fans de Eurovisión posan antes de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Liverpool, Inglaterra, el martes 9 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Fans de Eurovisión posan antes de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en Liverpool, Inglaterra, el martes 9 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Alyosha de Ucrania se presenta durante un ensayo general del Festival de la Canción de Eurovisión en la Areina M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Fans de Eurovisión ven el ensayo general para la primera semifinal en el Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Jere Poyhonen, también conocido como Kaarija, de Finlandia, se presenta durante un ensayo general para la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Alyosha de Ucrania se presenta durante un ensayo general del Festival de la Canción de Eurovisión en la Areina M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vesna de República Checa se presenta durante un ensayo general para la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Vesna de República Checa se presenta durante un ensayo general para la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en el M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Mia Nicolai y Dion Cooper de Países Bajos actúan durante un ensayo general para la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Loreen de Suecia practica durante un ensayo general de la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovision en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Noa Kirel de Israel actúa durante un ensayo general para la primera semifinal del Festival de la Canción de Eurovisión en la Arena M&S Bank en Liverpool, Inglaterra, el lunes 8 de mayo de 2023. (Foto AP/Martin Meissner) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.