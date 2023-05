Nicki Nicole sana su “Alma” en nuevo álbum

Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved

“Creo que lo que tenía que sanar era un poco la dependencia emocional”, afirmó. “Yo era muy dependiente del qué dirán... no tenía como criterio, yo era tan insegura, tan dependiente, que podía venir cualquier persona y hacerme creer que me gustaba tal cosa o que esto no iba”.

Con el lanzamiento de su álbum, Nicole estrenó el jueves el video de “DISPARA (asterisk)(asterisk)(asterisk)”, canción que interpreta con Milo J. El video fue filmado en las zonas de La Boca y Quilmes en Buenos Aires, en él aparecen ambos en un auto antiguo conducido por el rapero.

“Ese video está increíble, yo siempre había querido hacer un video bien hip hop, con tomas con ojo de pez y esas cosas y siento que lo re-logramos”, destacó Nicole.

La cantautora conoció a Milo J hace unos meses.

“Él tiene 16 años, lo que a mí me flashea (impresiona) porque yo tengo 22 y él me lleva como 3 cabezas”, señaló risueña. “Yo lo conocí obviamente por su música, que me encanta, y nos conocimos físicamente para hacer el tema, y ahí realmente conectamos un montón y yo creo que no va a ser el único tema que hagamos”.

Nicole incluyó en su álbum el bolero “Tuyo” de Rodrigo Amarante, que conoció por la banda sonora de la serie “Narcos”.

“Yo estaba en la secundaria y teníamos un acto para cantar y yo cantaba esa canción, como que cada vez que la escucho me recuerda mucho a esa faceta mía de cantante soñadora, que el único lugar en donde yo cantaba era en mi escuela, en ese escenario de teatro que teníamos”, expresó Nicole. “Me trae muchos lindos recuerdos y sentía que si tenía que hacer un cover, tenía que ser ese”.

“NO voy a llorar :‘)”, una de las piezas que lanzó como adelanto del álbum, es una especie de respuesta moderna a este bolero. Su letra habla de un gran despecho y dolor al convencerse de que un amor no podrá ser.

“Es como medio tanguera, es algo, sobre todo en las terminaciones de las melodías que tienen como esa estructura más del tango de antes. Nosotros a la hora de crear música nunca nos ponemos límites, digo nosotros, hablando de mi productor”, expuso. “Yo cuando escucho tango siempre me acuerdo de mi abuelo, entonces me da mucha nostalgia, cuando hicimos ese tema nos fuimos por ese lado, el lado de la nostalgia y el lado del recuerdo”.

La canción tiene un video nocturno grabado en las calles de la capital argentina, dirigido por Lucas Vignale. Comienza con Nicole en una bañera mientras suena su voz editada digitalmente, lo que la hace sonar con el clásico efecto de “ardillita”.

“Son samples que se usaban mucho en el hip hop, esa vocesita que hoy en día le dicen como la de Alvin y las Ardillas”, dijo. “Pero realmente son samples que se vienen usando desde principios de los 90s, lo han usado la mayoría de mis artistas y sentía que tenía que ser parte ahí”.

“8 AM” su invitada es la rapera puertorriqueña Young Miko, a quien conoció el día que se reunieron en el estudio para grabar la canción.

“Teníamos un sólo día para hacer la canción, ella al otro día tocaba en el Lolla (Lollapalooza) de Argentina, entonces tenía que descansar, no había otro momento”, aseguró Nicole. “Y salió el tema, fue como instantáneo ... En el tema también tiramos un spanglish apto para todo público”.

“Caen las estrellas” es una canción electrónica para club nocturno para la que convocó al rapero argentino YSY A. En este caso trabajaron a la distancia.

“Era una balada hasta que mi productor me dijo ‘¿che y si lo volvemos electrónico?’”, dijo. “Yo hace mucho que quería hacer un house, que quería hacer una electrónica así y qué mejor que con YSY que es un artista increíble que ha hecho también como música house y le queda muy bien la verdad”.

En agosto, Nicole se presentará en concierto en la Movistar Arena de Chile. Recientemente actuó como invitada en el concierto de Rels B en el Foro Sol de la Ciudad de México ante decenas de miles de admiradores. Rels B es otro de los invitados de Nicole en su nuevo álbum, interpretan “Qué le pasa conmigo?”, cuyo video estrenado previamente ya es uno de los favoritos de sus fans.

“Increíble, eso fue una locura”, destacó. “El Foro Sol de Rels estuvo épico, la verdad que fue una noche hermosa”.

La artista volverá a México para finales de año. Se presentará en el Pepsi Center de la capital el 2 de noviembre y el 3 de noviembre en la ciudad norteña de Monterrey. Está animada por regresar, pues esas fechas son de Día de Muertos, una tradición mexicana que tiene ganas de conocer.

“Mucha de la gente que va al show me dijo ‘che, es el día de muertos ¿vamos disfrazados?’”, señaló. “Tengo que aprender un poco más de ese día porque acá no se festeja en Argentina, así que me sirve ir para esas fechas”.

