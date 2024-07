Museo de Arizona cuenta historia de animales antiguos a través de sus heces fosilizadas

Excremento fosilizado de cocodrilo se exhibe en el Poozeum, el viernes 7 de junio de 2024, en Williams, Arizona. El museo en el norte de Arizona a lo largo de la Ruta 66 presenta heces fosilizadas de animales prehistóricos. El museo presenta aproximadamente 7.000 fósiles, incluido uno que se sospecha que pertenece a un tiranosaurio rex. (Foto AP/Ty ONeil) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

El presidente y curador George Frandsen posa para una fotografía dentro de su "Poozeum", el viernes 7 de junio de 2024 en Williams, Arizona. El museo en el norte de Arizona a lo largo de la Ruta 66 presenta heces fosilizadas de animales prehistóricos. Frandsen ha recolectado fósiles conocidos como coprolitos durante casi tres décadas. Su museo presenta aproximadamente 7.000 fósiles, incluido uno que se sospecha que pertenece a un tiranosaurio rex. Frandsen posee dos títulos del Libro Guinness de los Récords Mundiales por partes de su colección. (Foto AP/Ty ONeil) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

