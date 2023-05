Manolo Cardona hace juego sangriento en “Uno para morir”

El actor mexicano Dagoberto Gama posa en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El elenco de la película de Paramount+ "Uno para morir", posa en la premiere de la película en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor mexicano Manolo Cardona posa con sus hijos Gael y Guadalupe en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Paramount+, Juan Carlos Remolina, de izquierda a derecha, Maribel Verdú, Carla Adell, Adriana Paz, Dagoberto Gama y Manolo Cardona en una escena de "Uno para morir." (Paramount+ vía AP)

El actor mexicano Manolo Cardona posa en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Paramount+,Manolo Cardona en una escena de "Uno para morir." (Paramount+ vía AP)

En esta imagen proporcionada por Paramount+, Carla Adell, Juan Carlos Remolina y Maribel Verdú en una escena de "Uno para morir." (Paramount+ vía AP)

La actriz mexicana Carla Adell posa en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz mexicana Adriana Paz posa en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La actriz ecuatoriana Sully Castillo posa en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El actor mexicano Juan Carlos Remolina posa en la premiere de la película de Paramount+ "Uno para morir" en la Ciudad de México el jueves 4 de mayo de 2023. (Foto AP/Berenice Bautista) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved