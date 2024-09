Maggie Smith es recordada por sus colegas de “Downton Abbey” y “Harry Potter”

ARCHIVO - Maggie Smith en el estreno de la película "The Lady In The Van", en el festival de cine de Londres en Londres el 13 de octubre de 2015. Smith, que ganó un Oscar por "The Prime of Miss Jean Brodie" en 1969 además de destacar en los filmes de Harry Potter y la serie "Downton Abbey" ha fallecido a los 89 años. (Foto Joel Ryan/Invision/AP, File) Invision