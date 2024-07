“Las Azules” revive historia de mujeres policías pioneras de México

En esta imagen proporcionada por Apple TV, Ximena Sariñana, de izquierda a derecha, Amorita Rasgado, Bárbara Mori y Natalia Téllez en una escena de "Las Azules" ("Women in Blue").

En esta imagen proporcionada por Apple TV, Ximena Sariñana, de izquierda a derecha, Bárbara Mori, Natalia Téllez y Amorita Rasgado en una escena de "Las Azules" ("Women in Blue"). Copyrighted

De izquierda a derecha las actrices Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado de la serie de Apple TV+ "Las Azules" ("Women in Blue"), posan para retratos en un evento promocional en la Ciudad de México el martes 9 de julio de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por Apple TV, Bárbara Mori en una escena de "Las Azules" ("Women in Blue").

En esta imagen proporcionada por Apple TV, Leonardo Sbaraglia, izquierda, y Bárbara Mori en una escena de "Las Azules" ("Women in Blue").

En esta imagen proporcionada por Apple TV, Horacio García Rojas, de izquierda a derecha, Christian Tappán y Miguel Rodarte en una escena de "Women in Blue" ("Las Azules").

La actriz Bárbara Mori, derecha, y el productor Fernando Rovzar de la serie de Apple TV+ "Las Azules" ("Women in Blue"), posan para retratos en un evento promocional en la Ciudad de México el martes 9 de julio de 2024. (Foto AP/Marco Ugarte) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved