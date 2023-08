Joaquín Sabina es condenado a pagar 2,5 millones de euros por deuda tributaria

ARCHIVO - El cantautor español Joaquín Sabina responde preguntas durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 29 de abril de 2015. El Tribunal Supremo de España, máximo órgano judicial del país, condenó al cantautor Joaquín Sabina a pagar 2,5 millones de euros por tributos no abonados en los ejercicios 2008 a 2010. (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.