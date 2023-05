Imputan a hombre por robo de zapatillas de Judy Garland en “El Mago de Oz”

ARCHIVO - Un par de zapatillas rubí que usó la actriz Judy Garland en "El mago de Oz" se exhiben en una conferencia de prensa el 4 de septiembre de 2018, en la oficina del FBI en Brooklyn Center, Minnesota. Un jurado acusó el martes 16 de mayo de 2023 a un hombre de robar un par de zapatillas rubí que usó Garland, dijeron fiscales federales. El FBI recuperó las zapatillas en 2018. (Foto AP /Jeff Baenen) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.