Harrison Ford recibe Palma de Oro en Cannes

Harrison Ford posa a su llegada al estreno de la película "Indiana Jones and the Dial of Destiny" en la 76a edición del festival internacional de cine de Cannes, en sur de Francia, el jueves 18 de mayo de 2023. (Foto Vianney Le Caer/Invision/AP) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

“Una gran parte de mi vida, no toda mi vida”, continuó Ford, agradeciendo a Flockhart, así como al director de “Dial of Destiny”, James Mangold, y a la coprotagonista Phoebe Waller-Bridge.

No es la primera película de “Indiana Jones” que se estrena en Cannes. La cuarta entrega, “Indiana and the Kingdom of the Crystal Skull” (“Indiana y el Reino de la Calavera de Cristal”), se estrenó en el festival en 2008. Tanto los críticos como los fanáticos no fueron muy receptivos de “Crystal Skull”, pero a pesar de esto ganó 790 millones de dólares en todo el mundo.

Esta vez, “Dial of Destiny” espera tener un impacto global similar, si no mayor, sin sus famosos cineastas. La nueva película, que Walt Disney Co. estrenará el 30 de junio en Estados Unidos, es la primera película de “Indiana” que no está dirigida por Steven Spielberg o con una historia de George Lucas. En cambio, Mangold (“Ford vs. Ferrari”, “Logan”) toma las riendas de la película coprotagonizada por Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.

FUENTE: Associated Press