Gwyneth Paltrow no recibirá costes de abogados por demanda

ARCHIVO - Gwyneth Paltrow reacciona al veredicto en su juicio el 30 de marzo de 2023 en Park City, Utah. En una decisión publicada el sábado 29 de abril de 2023, la corte confirmó el veredicto del jurado que encontró que Paltrow no tuvo la culpa de una colisión con Terry Sanderson en 2016 y dijo que Sanderson no estaría obligado a pagar los honorarios de los abogados de Paltrow y había acordado no apelar el veredicto. (Foto AP/Rick Bowmer, Pool, archivo)