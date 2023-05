Elena Reygadas defiende los ingredientes mexicanos

La chef mexicana Elena Reygadas posa para un retrato durante una entrevista en su restaurante Rosetta en la Ciudad de México el miércoles 26 de abril de 2023. Reygadas ganó el premio The World's Best Female Chef 2023 de la lista The World's 50 Best Restaurants a la mejor chef mujer del mundo. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La chef mexicana Elena Reygadas posa para un retrato durante una entrevista en su restaurante Rosetta en la Ciudad de México el miércoles 26 de abril de 2023. Reygadas ganó el premio The World's Best Female Chef 2023 de la lista The World's 50 Best Restaurants a la mejor chef mujer del mundo. (Foto AP/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.