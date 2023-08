El sacrificio secreto de Sandra Bullock para poder cuidar a Bryan Randall en su dura enfermedad

“No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan ‘quemada’. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé (...) “Quiero estar en casa. Solo quiero estar en casa… Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Solo quiero estar presente y ser responsable de una cosa”, declaró Bullock a Hollywood Reporter.

Gesine Bullock-Prado, hermana de Sandra Bullock, confirmó en redes sociales que Sandra no se separó ni un segundo de su amado, y agradeció a todo el personal médico que aligeraron la dura carga de la actriz.

“Estoy convencida de que Bry ha encontrado el mejor lugar para pescar en el cielo y ya está lanzando su señuelo a ríos caudalosos repletos de salmones. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad cruel, pero me consuela saber que mi increíble hermana y el grupo de enfermeras que reunió para cuidar de él en su casa fueron sus mejores cuidadores. Descansa en paz, Bryan”, escribió Gesine en sus redes junto a una fotografía de Bryan donde luce una amplia sonrisa y un puro en su mano.

Según el medio Page Six, eran pocos los que sabía el estado de salud de Bryan. Entre se encontraba Channing Tatum, co-estrella de Bullock en su más reciente película La Ciudad Perdida, de hecho, hubo muchas especulaciones cuando Sandra fue a la alfombra roja de la cinta sin su inseparable novio, pero ningún medio estaba enterado de la delicada situación que la pareja estaba viviendo.

Un productor de alto perfil en Hollywood también compartió unas palabras al tabloide estadounidense asegurando que “no creía que la gente supiera que Sandra se fue a cuidar de Bryan”, confesando estar “destrozado” por ella tomando en cuenta que era una mujer tan amada en la industria.

Sandra Bullock conoció a Bryan Randall cuando lo contrató para ser el fotógrafo del cumpleaños número 5 de su hijo Louis Bardo. De inmediato hubo una gran química entre ambos y para el año siguiente se les vio juntos en la boda de Jennifer Aniston y Justin Theroux. Aunque no hay nada confirmado, medios como Daily Mail aseguran que Bullock y Randall se casaron en una ceremonia no oficial en 2017 en el santuario Three Bees Villa de Las Bahamas.

Mientras la relación aún se encontraba en sus primeros meses, Sandra adoptó a su segunda hija, Layla, y ambos niños se volvieron muy unidos a Randall.

“Es súper amable. Para los niños él es algo así como el número 1 y yo la número 2. Pero lo entiendo porque él es más divertido y tiene mejores caprichos”, declaró Bullock sobre las habilidades paternas de su difunta pareja.

El mismo Daily Mail asegura que el duro proceso que vivió Randall también afectó profundamente a los niños que desde muy pequeños le dijeron “papá”.

“La relación fue absolutamente tensa por ello, y fue muy duro para los niños”, declaró una fuente al periódico británico.