El novelista Percival Everett y el dramaturgo Branden Jacobs-Jenkins, ganan el Pulitzer de las artes

También el lunes, los organizadores del Pulitzer anunciaron que Jason Roberts ganó el premio de biografía por "Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life" y "To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement" de Benjamin Nathans fue citado por no ficción general. Se anunciaron dos libros como ganadores en la categoría de historia, ambos, al igual que "James" y "Purpose", exploraciones de la raza en la historia y cultura de Estados Unidos: "Combee: Harriet Tubman, The Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War" de Edda L. Fields-Black y "Native Nations: A Millennium in North America" de Kathleen DuVal.