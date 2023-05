Cineastas polacos retratan a refugiados ucranianos en “In the Rearview” presentado en Cannes

El cineasta polaco Maciek Hamela habla durante una entrevista en un café en Varsovia, Polonia, el miércoles 17 de mayo de 2023. Hamela realizó el documental sobre los ucranianos que huyen de la guerra titulado "In the Rearview", que se presenta fuera de competencia en el festival de cine de Cannes. (Foto AP/Czarek Sokolowski) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El equipo del documental "In the Rearview", Maciek Hamela, de izquierda a derecha, Kseniia Marchenko, Larysa Sosnovtseva, Yura Dunay y Anna Palenchuk en una alfombra originalmente dañada por una bomba en la ciudad de Lukashivka en Ucrania posa en el Boulevard de la Croisette en la 76a edición del Festival de Cine de Cannes en Cannes, en el sur de Francia, el 21 de mayo de 2023. (Foto AP/Daniel Cole) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

