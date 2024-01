Christian Oliver, actor de Hollywood, murió junto a sus dos hijas en un accidente aéreo

Oliver, nacido Christian Klepser, figuraba en unos 60 programas de televisión y películas, incluyendo un rol menor en “Operación Valquiria”, protagonizada por Tom Cruise.

Al comienzo de su carrera, participó en la serie de televisión “Saved by the Bell: The New Class” y también actuó en “El club de las niñeras”.

FUENTE: AFP