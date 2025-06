Bobby Sherman, ídolo juvenil de los años 60 y 70, muere a los 81 años

Sherman tuvo cuatro éxitos en el Top 10 de la lista Billboard Hot 100: “Little Woman”, “Julie, Do Ya Love Me”, “Easy Come, Easy Go”, y “La La La (If I Had You)”. Tuvo seis álbumes en la lista Billboard 200, incluyendo “Here Comes Bobby”, que pasó 48 semanas en la lista de álbumes, alcanzando el puesto número 10. Su carrera despegó cuando fue elegido para el programa de rock 'n' roll de ABC “Shindig!” a mediados de los 60. Más tarde, protagonizó dos series de televisión: “Here Come the Brides” (1968-70) y “Getting Together” (1971).