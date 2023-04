“Barbie”, “Fast X” y “Tortugas Ninja” invaden el verano

En esta imagen propporcionada por Marvel Studios, Will Poulter como Adam Warlock en una escena de "Guardians of the Galaxy Vol. 3". (Jessica Miglio/Marvel Studios-Disney vía AP) © MARVEL 2022

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios, Pom Klementieff como Mantis, de izquierda a derecha, Groot (con la voz de Vin Diesel), Chris Pratt como Peter Quill/Star-Lord, Dave Bautista como Drax y Karen Gillan como Nebula en una escena de "Guardians of the Galaxy Vol. 3". (Marvel-Disney vía AP) © MARVEL 2022

En esta imagen proporcionada por Marvel Studios, Rocket, con la voz de Bradley Cooper, en una escena de "Guardians of the Galaxy Vol. 3". (Marvel-Disney vía AP) © MARVEL 2022

En esta imagen proporcionada por Lucasfilm, Mads Mikkelsen, izquierda, y Phoebe Waller-Bridge en una escena de "Indiana Jones and the Dial of Destiny". (Lucasfilm Ltd. vía AP) ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Esta imagen proporcionada por Universal Pictures muestra a Ruby Gillman, con la voz de Lana Condor, en la película de DreamWorks Animation "Ruby Gillman Teenage Kraken". (Universal Pictures vía AP) © 2023 Universal Studios. All Rights Reserved.

Esta combinaciones de fotografías muestra el arte promocional de, esquina superior izquierda hacia la derecha "Barbie", "Blue Beetle", "Book Club: The Next Chapter", "Every Body", "The Flash", "Guardians of the Galaxy, Volume 3", "Indiana Jones and the Dial of Destiny", "The Little Mermaid", "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I", "Oppenheimer", "Past Lives", "Ruby Gillman, Teenage Kraken", "Talk To Me", "White Men Can't Jump", y "You Hurt My Feelings". (Warner Bros., Warner Bros., Focus Features, Focus Features, Warner Bros., Marvel Studios, LucasFilms, Disney, Paramount, Universal, A24, Universal, A24, 20th Century Studios y A24 vía AP)

Este imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a Ryan Gosling, izquierda, y Margot Robbie en una escena de "Barbie". (Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

En esta imagen proporcionada por Universal Pictures, Vin Diesel, izquierda, y Daniela Melchior en una escena de "Fast X". (Peter Mountain/Universal Pictures vía AP) © Universal Studios. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Paramount Pictures, Hayley Atwell, izquierda, y Tom Cruise en "Mission: Impossible Dead Reckoning - Part One". (Christian Black/Paramount Pictures y Skydance vía AP) © 2023 Paramount Pictures.

En esta imagen presentada por Focus Features, Scarlett Johansson en una escena de "Asteroid City". (Pop. 87 Productions/Focus Features vía AP) ©2022 Pop. 87 Productions LLC

En esta imagen proporcionada por Disney/Pixar Studios, Ember, con la voz de Leah Lewis, en una escena de la película animada "Elemental". (Disney/Pixar vía AP) © 2023 Disney/Pixar. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Lucasfilm, Harrison Ford en una escena de "Indiana Jones and the Dial of Destiny". (Lucasfilm Ltd. vía AP) ©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures, Ezra Miller en una escena de "The Flash". (Warner Bros. Pictures vía AP) © 2022 Warner Bros. Entertainment Inc.

En esta imagen proporcionada por Disney, Halle Bailey como Ariel, izquierda, y Javier Bardem como el rey Tritón en "The Little Mermaid" ("La sirenita"). (Disney vía AP) © 2022 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

En esta imagen proporcionada por A24, Julia Louis-Dreyfus en una escena de "You Hurt My Feelings". (Jeong Park/A24 vía AP) © Just My Opinion Pictures Inc