Amanda Sanz confirma su relación con Celle Music y explica por qué no se muestran juntos en redes

“Yo sé que ustedes saben, pero igual no van a parar hasta que no confirme. Yo entiendo que quieran que confirme y sí, tengo una relación con Celle”, expresó Amanda, poniendo así fin a las conjeturas que habían circulado en plataformas digitales.

Sanz explicó que, aunque ambos han sido objeto de atención por su cercanía y complicidad, han optado por mantener su vínculo fuera del ojo público mientras se fortalece. “Nosotros tomamos la decisión de no salir juntos en las redes sociales porque nos estamos conociendo y uno no sabe lo que va a pasar. Entonces, yo no voy a salir hoy con una pareja, y luego con otra y otra. Eso no va a pasar”, aclaró la artista.