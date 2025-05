Taylor Swift recupera el control de su música, compra sus primeros 6 álbumes

Hasta ahora, Swift ha vuelto a grabar cuatro álbumes.

La última regrabación de Swift, "1989 (Taylor's Version)", fue lanzada en octubre de 2023, apenas cuatro meses después del lanzamiento de "Speak Now (Taylor's Version)". Ese mismo año, Swift reclamó el récord de la mujer con más álbumes número 1 en la historia.

Los fans han teorizado que "Reputation (Taylor's Version)" sería el siguiente: El 19 de mayo, "Look What You Made Me Do (Taylor's Version)" se emitió casi en su totalidad durante la escena de apertura de un episodio de la sexta temporada de "The Handmaid's Tale". Antes de eso, la canción fue adelantada en la serie limitada de Prime Video "Wilderness" en 2023 y en "The Dynasty: New England Patriots" de Apple TV+ en 2024. También en 2023, contribuyó con "Delicate (Taylor's Version)" a "The Summer I Turned Pretty" de Prime Video.

Pero según la nota compartida el viernes, Swift dice que no ha "regrabado ni un cuarto de ello".

Sin embargo, dijo que ha vuelto a grabar por completo su álbum debut homónimo "y realmente me encanta cómo suena ahora".

Swift escribe que tanto su álbum homónimo como "Reputation (Taylor's Version)" "todavía pueden tener sus momentos para resurgir cuando sea el momento adecuado".

Un representante de Swift no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press