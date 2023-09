Al Di Meola sufre infarto en un escenario de Rumania, se encuentra en condición estable

El guitarrista estadounidense Al Di Meola se toca el pecho poco antes de salir con dificultades del escenario en el foro Arenele Romane en Bucarest, Rumania, el 27 de septiembre de 2023. Di Meola sufrió un infarto durante una actuación en la capital rumana. Se encuentra en condición estable y recibiendo tratamiento, dijo el jueves un vocero del hospital en el que fue ingresado. (Foto AP/Dragos Cristescu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El guitarrista estadounidense Al Di Meola levanta una mano durante su concierto en el foro Arenele Romane en Bucarest, Rumania, el 27 de septiembre de 2023. Di Meola sufrió un infarto durante una actuación en la capital rumana. Se encuentra en condición estable y recibiendo tratamiento, dijo el jueves un vocero del hospital en el que fue ingresado. (Foto AP/Dragos Cristescu) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

