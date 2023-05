Aerosmith anuncia gira de despedida

ARCHIVO - Tom Hamilton, de izquierda a derecha, Steven Tyler, Joe Perry, John Douglas y Brad Whitford de Aerosmith, durante su presentación el 8 de septiembre de 2022 en el Fenway Park de Boston. Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como astros del rock, anunció la banda el lunes 1 de mayo de 2023. Su gira de despedida se titula "Peace Out" y comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. (Foto Winslow Townson/Invision/AP, archivo) 2022 Invision

“Creo que ya es hora”, dijo el guitarrista Joe Perry en una entrevista con The Associated Press.

Tyler y Perry dijeron que la banda espera adentrarse en su extenso catálogo de clásicos del rock, que incluye éxitos como “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” y “Livin’ on the Edge”.